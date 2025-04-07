Премьер Грузии Кобахидзе: Восстановление территориальной целостности реально

Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии от Грузии в августе 2008 года. Они отсоединились от государства после вооруженного конфликта. Однако Грузия всё ещё уверена в возможности воссоединения с Абхазией и Южной Осетией. Такое заявление сделал грузинский премьер Ираклий Кобахидзе, транслирует телеканал Imedi.
Он посоветовал всем проявить терпение. Именно им руководствуется грузинская политика. По словам премьер-министра, восстановление территориальной целостности Грузии «является реальным». Нужно лишь подождать.
«Решение этого вопроса, конечно же, будет зависеть от разных факторов, однако при терпении и правильной политике все возможно», — заключил Ираклий Кобахидзе.
Грузия, тем временем, сократила срок безвизового пребывания в стране для граждан Украины. Теперь украинцы могут оставаться на территории государства без визы до 12 месяцев. Ранее срок составлял три года.