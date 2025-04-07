Премьер Грузии Кобахидзе: Восстановление территориальной целостности реально

Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии от Грузии в августе 2008 года. Они отсоединились от государства после вооруженного конфликта. Однако Грузия всё ещё уверена в возможности воссоединения с Абхазией и Южной Осетией. Такое заявление сделал грузинский премьер Ираклий Кобахидзе, транслирует телеканал Imedi.