С 1 мая повысят пенсии. Кого затронет прибавка и сколько она составит

— С начала 2025 года пенсии индексируются не только неработающим гражданам, но и тем, кто продолжает трудиться. Однако механизм индексации разный. Для работающих граждан при увеличении пенсий применяются только коэффициенты индексации, принятые Правительством РФ с 2025 года. Те же коэффициенты, которые применялись в период их работы до 2025 года, не будут применены при перерасчёте пенсий, — рассказала Екатерина Ноженко.