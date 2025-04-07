В Белом доме рассказали, почему не включили Россию в список пошлин Трампа

Исключение России из перечня стран, на которые распространяются новые американские таможенные тарифы, связано с текущими дипломатическими переговорами между Вашингтоном и Москвой. Об этом рассказал директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в беседе с телеканалом ABC.
Хассетт пояснил, что подобное решение обусловлено продолжающимися переговорами по урегулированию украинского кризиса.
«Очевидно, что ведутся переговоры с Россией и Украиной, и я думаю, что президент принял решение не смешивать эти два вопроса. Это не значит, что к России будут относиться совершенно иначе, чем к любой другой стране», — пояснил Хассетт.
Хассетт подчеркнул, что приоритет в сложившейся ситуации — спасение человеческих жизней в процессе военных действий. Он отметил, что введение торговых ограничений в момент активных мирных переговоров могло бы существенно осложнить дипломатический процесс и свести на нет усилия по достижению перемирия.
При этом торговые ограничения не были применены к России и Беларуси. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это решение связано с крайне незначительным объемом текущего товарооборота между Россией и США. По его словам, существующие показатели торговли настолько малы, что не представляют интереса для введения пошлин.
Напомним, что 2 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран. При этом базовая ставка установлена на уровне 10%, а для большинства стран предусмотрены повышенные тарифы. Сами надбавки рассчитываются исходя из объема торгового дефицита с каждой конкретной страной. По мнению американской администрации, цель нововведений — достижение сбалансированных торговых отношений.
Ранее специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов рассказал, как масштабные пошлины Трампа отразятся на курсе рубля и российской экономике. По его мнению, так Трамп оздоравливает экономику России. Титов подчеркнул, что отсутствие пошлин — хорошая возможность для увеличения экспорта и развития новых отраслей под свой и американский рынки.