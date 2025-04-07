Почему Солнце становится ярче и постепенно ведёт Землю к гибели

Так вот, по мере потепления на Земле вода из океанов будет всё интенсивнее испаряться и вбирать в себя углекислый газ. А если его в атмосфере будет становиться меньше, то растениям станет трудно «дышать» — ослабится фотосинтез, то есть выработка кислорода. Как рассчитали исследователи, в конце концов этот дисбаланс приведёт к тому, что кислорода в земном воздухе практически не станет вообще, и это сделает невозможной жизнь для 90−95 процентов всех обитателей Земли. Смогут выжить только те, кому кислород не нужен, то есть так называемые анаэробные организмы. И произойдёт это уже примерно через миллиард лет.