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«Я счастлив за Россию»: Овечкин обратился к россиянам по поводу рекорда в НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за американский клуб «Вашингтон Кэпиталз» после установления нового рекорда по забитым голам в НХЛ обратился к россиянам. Овечкин заявил, что счастлив, так как именно русский стал лучшим по заброшенным шайбам.

Овечкин обратился к россиянам.

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за американский клуб «Вашингтон Кэпиталз» после установления нового рекорда по забитым голам в НХЛ обратился к россиянам. Овечкин заявил, что счастлив, так как именно русский стал лучшим по заброшенным шайбам.

«Думаю что сейчас все в России будут отмечать, потому что русский человек первый во всем мире по голам. Поэтому я счастлив за страну, за всех моих тренеров, которые меня тренировали и за всех игроков, которые были со мной, помогали мне расти» — сказал Овечкин корреспонденту РИА Новости.

Весь мир наблюдал момент, когда Овечкин забил свою рекордную 895-ю шайбу, установив рекорд по забитым голам в НХЛ. Канадский хоккеист Уэйн Гретцки, ранее занимавший первое место в рейтинге снайперов НХЛ, поздравил россиянина с рекордом.