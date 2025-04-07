«Я счастлив за Россию»: Овечкин обратился к россиянам по поводу рекорда в НХЛ

«Думаю что сейчас все в России будут отмечать, потому что русский человек первый во всем мире по голам. Поэтому я счастлив за страну, за всех моих тренеров, которые меня тренировали и за всех игроков, которые были со мной, помогали мне расти» — сказал Овечкин корреспонденту РИА Новости.