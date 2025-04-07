«Вашингтон» устроил Овечкину пивной душ после повторения рекорда Гретцки

В честь установления нового рекорда НХЛ российскому нападающему Александру Овечкину устроили пивной душ в раздевалке команды. Этот жест стал своеобразным празднованием после того, как хоккеист достиг исторической отметки в 895 шайб, превзойдя достижение легендарного канадца Уэйна Гретцки.
Соответствующее видео опубликовала НХЛ в социальной сети Х*.
На кадрах видно, как одноклубники поздравляют Овечкина, обливая его пивом — часть напитка оказалась даже за воротником. Хоккейные комментаторы, смеясь, сопроводили ролик фразой: «Это Ови. Это праздник».
«Лучший душ в моей жизни!» — отметил Овечкин.
Несмотря на поражение «Вашингтон Кэпиталз» в выездном матче против «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 1:4, рекордный гол нападающего стал поводом для радости и веселья внутри команды, не позволив результату матча испортить торжественный момент.
Ранее на фасаде Останкинской телебашни засветилась цифра 895 — в знак признания рекорда, установленного российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в матчах регулярного чемпионата НХЛ.
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