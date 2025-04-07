«Вашингтон» устроил Овечкину пивной душ после повторения рекорда Гретцки

В честь установления нового рекорда НХЛ российскому нападающему Александру Овечкину устроили пивной душ в раздевалке команды. Этот жест стал своеобразным празднованием после того, как хоккеист достиг исторической отметки в 895 шайб, превзойдя достижение легендарного канадца Уэйна Гретцки.