Депутат Нилов предложит улучшить жилищные условия ветеранам боевых действий

Согласно тексту законопроекта, имеющемуся в распоряжении РИА Новости, предлагается сохранять статус нуждающихся в улучшении жилищных условий за ветеранами, вставшими на учет до 1 января 2005 года, даже в случае предоставления им земельных участков.