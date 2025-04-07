Депутат Нилов предложит улучшить жилищные условия ветеранам боевых действий

Депутат Государственной думы Ярослав Нилов (фракция ЛДПР) выступил с инициативой защитить жилищные права ветеранов боевых действий.
Согласно тексту законопроекта, имеющемуся в распоряжении РИА Новости, предлагается сохранять статус нуждающихся в улучшении жилищных условий за ветеранами, вставшими на учет до 1 января 2005 года, даже в случае предоставления им земельных участков.
«Принятие законопроекта позволит решить вопрос улучшения жилищных условий путем не только предоставления им субъектом РФ земельного участка, но и строительства или приобретения на нем жилого помещения», — рассказал Нилов.
Согласно действующим положениям закона «О ветеранах», для инвалидов боевых действий, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 года, предусмотрена особая форма государственной поддержки. Так, им гарантировано получение жилья через механизм федерального финансирования, реализуемый путем выделения целевых субвенций региональным бюджетам.
Накануне Нилов сообщил, что Госдума не ведет обсуждения об увеличении пенсионного возраста до 70 лет.