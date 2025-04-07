«Величие начинается с таких игроков»: глава НХЛ не стал молчать после рекорда Овечкина

«Спасибо за все, что ты сделал для этой игры. Величие начинается с таких игроков, как ты, с таких организаций, как “Вашингтон”, с таких владельцев, как Тед Леонсис», — сказал Беттмен во время церемонии, на которой чествовали российского игрока. Его заявление приводит пресс-служба НХЛ в аккаунте в X.