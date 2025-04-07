Израиль нанёс удары по пусковым установкам ХАМАС в Газе

Израильские военные атаковали ракетные пусковые установки в секторе Газа, информирует ЦАХАЛ.
В израильской армии утверждают, что из данных установок были выпущены снаряды в сторону территории Израиля.
«Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удары по ракетным установкам в секторе Газа, из которых были выпущены снаряды в сторону израильской территории», — говорится в сообщении.
В ХАМАС заявляли, что обстреляли ракетами израильский населённый пункт Ашдод.
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, направляющийся в Соединённые Штаты, заявил, что обсудил по телефону с министром обороны Исраэлем Кацем атаку ХАМАС, а также приказал «дать жёсткий ответ».
Ранее сообщалось, что Израиль планирует расширить буферную зону в Газе за счёт новых захваченных территорий.