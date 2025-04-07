Водитель микроавтобуса со взрывчаткой в Белоруссии заявил, что не знал о грузе

Евгений Манько, водитель задержанного в Белоруссии микроавтобуса с взрывчатыми веществами, дал интервью телеканалу «Беларусь 1». По его словам, он профессионально занимается автоперевозками между Европой, Россией и Беларусью, но не подозревал о наличии запрещенного груза, скрытого в транспортном средстве.
«Ужасно. Мной воспользовались, даже ни на секунду не задумываясь о том, что произойдет со мной и моей семьей, кем-то еще», — рассказал водитель.
Мужчина пояснил, что заказ на перевозку поступил через его давнего делового партнера из Эстонии по имени Роман.
По утверждению Манько, конечным заказчиком являлся человек, представившийся как Иван, который, по имеющейся информации, занимался технической модернизацией данного микроавтобуса.
Ранее таможня выявила крупнейшую в истории Беларуси партию взрывчатки весом в 580 кг.