Водитель микроавтобуса со взрывчаткой в Белоруссии заявил, что не знал о грузе

Евгений Манько, водитель задержанного в Белоруссии микроавтобуса с взрывчатыми веществами, дал интервью телеканалу «Беларусь 1». По его словам, он профессионально занимается автоперевозками между Европой, Россией и Беларусью, но не подозревал о наличии запрещенного груза, скрытого в транспортном средстве.