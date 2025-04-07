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Овечкин: русский человек первый в мире по голам, я счастлив за страну

Хоккеист отметил, что считает это достижение результатом совместной работы и поблагодарил всех, кто оказывал поддержку.

Источник: Аргументы и факты

Александр Овечкин, форвард «Вашингтон Кэпиталз», выразил гордость за свою страну после того, как стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ.

Его достижение — 895 заброшенных шайб — позволило превзойти рекорд канадца Уэйна Гретцки, державшийся многие годы.

Несмотря на поражение команды от «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 1:4 в выездной встрече, именно Овечкин стал автором единственного гола «Кэпиталз», установив новый исторический рекорд лиги.

Хоккеист отметил, что считает это достижение результатом совместной работы и поблагодарил всех, кто оказывал поддержку на протяжении его карьеры — от тренеров до партнеров по команде. Он подчеркнул, что особенно рад тому, что именно россиянин стал первым в мире по числу голов в НХЛ, и надеется, что вся страна будет гордиться этим успехом.

Ранее сообщалось, как честь установления нового рекорда НХЛ российскому нападающему Александру Овечкину устроили пивной душ в раздевалке команды. Этот жест стал своеобразным празднованием после того, как хоккеист достиг исторической отметки в 895 шайб, превзойдя достижение легендарного канадца Уэйна Гретцки.