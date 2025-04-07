Овечкин: русский человек первый в мире по голам, я счастлив за страну

Хоккеист отметил, что считает это достижение результатом совместной работы и поблагодарил всех, кто оказывал поддержку на протяжении его карьеры — от тренеров до партнеров по команде. Он подчеркнул, что особенно рад тому, что именно россиянин стал первым в мире по числу голов в НХЛ, и надеется, что вся страна будет гордиться этим успехом.