«Мной воспользовались»: Пытавшийся доставить в Россию полтонны взрывчатки водитель дал показания

«Мной воспользовались, даже ни на секунду не задумываясь о том, что произойдёт со мной и моей семьёй, кем-то ещё… Это сфера моей профессиональной деятельности — я как юрлицо занимаюсь перевозками автомобилей из Европы в Россию и Беларусь», — отметил Манько.
По словам водителя, он получил заказ на транспортировку микроавтобуса от знакомого из Эстонии по имени Роман. Тот, в свою очередь, якобы действовал по поручению мужчины по имени Иван, который и занимался модернизацией транспорта, специально подготовленного для опасного груза.
Напомним, таможенники Белоруссии пресекли ввоз на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из Польши крупнейшей в истории республики партии взрывчатки 6 апреля. По информации ГТК, преступники хотели отправить 580-килограммовый груз особой мощности в Россию.