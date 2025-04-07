«Мной воспользовались»: Пытавшийся доставить в Россию полтонны взрывчатки водитель дал показания

«Мной воспользовались, даже ни на секунду не задумываясь о том, что произойдёт со мной и моей семьёй, кем-то ещё… Это сфера моей профессиональной деятельности — я как юрлицо занимаюсь перевозками автомобилей из Европы в Россию и Беларусь», — отметил Манько.