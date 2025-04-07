В Госдуме предложили создать институт уполномоченного по защите животных

«Уполномоченный нужен, чтобы заработала схема: чипирование домашних собак, учет, штрафы для хозяев, если их питомцы натворили дел. Ведь 90% нападений — это не совсем бездомные собаки, а те, у кого есть хозяева, но их отпустили или потеряли. Если всё получится, улицы станут безопаснее, а собаки — под присмотром. Главное — бюджет не пострадает, потому что это буквально одна зарплатная ставка», — рассказал Гусев РИА Новости.