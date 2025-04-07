CNN: в Йемене готовится наземная операция против хуситов при поддержке США

На территории Йемена вскоре может начаться наземная военная операция. Действия будут направлены против хуситов. Операция может получить поддержку крупных держав, пишет CNN.
По данным источников, ключевой целью военных действий станет установление контроля над портом Ходейда. Это один из стратегических объектов Йемена.
Отмечается, что готовящаяся операция начнется с юга и востока страны. Соответствующие действия могут поддержать Саудовская Аравия и Соединенные Штаты. Вашингтон, свидетельствует анализ, отправит небольшое количество сил для корректировок авиаударов.
Хуситы ежедневно бьют по Тель-Авиву. Они осуществляют удары, в том числе, беспилотными летательными аппаратами. На выходных хуситы атаковали очередную военную цель в Израиле.