Овечкин назвал свой рекордный гол историческим моментом

Российский форвард ХК «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал свою рекордную шайбу в ворота Илью Сорокина из хоккейного клуба «Нью-Йорк Айлендерс» историческим моментом.
«Я никогда не забивал ему. Я думаю, мы сыграли только две игры. Это своего рода исторический момент. Это довольно круто. Он такой хороший парень», — сказал спортсмен.
Овечкин прокомментировал свой рекорд в ходе беседе с представителями средств массовой информации после матча.
Ранее сообщалось, что Овечкин выразил благодарность голкиперу «Нью-Йорк Айлендерс» Илье Сорокину, в ворота которого он забросил свою рекордную шайбу.
Овечкин превзошёл рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам за карьеру. Он забил 895 заброшенных шайб, что сделало его обладателем звания лучшего снайпера всех времен.
Гретцки обнял Овечкина после того, как тот стал новым рекордсменом по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.