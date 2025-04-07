«Русский человек — первый в мире по голам»: Овечкин заявил, что счастлив за свою страну

«Спасибо всем за поддержку, за веру, за всё. Все в России, думаю, будут это отмечать. Русский человек — первый во всём мире по голам. Я счастлив за страну, за всех моих тренеров, за игроков, которые помогали мне расти. Всё это было совместно», — подчеркнул он.