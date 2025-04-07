Медведев заявил, что ждет самоубийства Гашека после рекорда Овечкина

Медведев назвал Овечкина великим русским хоккеистом.
Известный чешский вратарь Доминик Гашек покончит с жизнью после снайперского рекорда Александра Овечкина. О такой реакции спортсмена пошутил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«895 — результат великого русского хоккеиста! Ждем суицида безумного чеха Гашека», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он также направил свои поздравления Овечкину.
Ранее Гашек высказывал критику в адрес достижений Овечкина. Он выразил претензии к НХЛ, утверждая, что лига своими действиями способствовала установлению рекорда российским гражданином, который никогда не высказывался против СВО.
Как URA.RU писало ранее, нападающий хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин установил новый снайперский рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он забил 895 шайб. В руководстве НХЛ сказали, что с таких игроков начинается величие. Сам спортсмен посвятил рекордную шайбу ушедшим из жизни отцу и брату, пишет RT.