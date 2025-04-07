Медведев заявил, что ждет самоубийства Гашека после рекорда Овечкина

Как URA.RU писало ранее, нападающий хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин установил новый снайперский рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он забил 895 шайб. В руководстве НХЛ сказали, что с таких игроков начинается величие. Сам спортсмен посвятил рекордную шайбу ушедшим из жизни отцу и брату, пишет RT.