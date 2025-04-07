Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев заявил, что ждет самоубийства Гашека после рекорда Овечкина

Известный чешский вратарь Доминик Гашек покончит с жизнью после снайперского рекорда Александра Овечкина. О такой реакции спортсмена пошутил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев назвал Овечкина великим русским хоккеистом.

Известный чешский вратарь Доминик Гашек покончит с жизнью после снайперского рекорда Александра Овечкина. О такой реакции спортсмена пошутил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«895 — результат великого русского хоккеиста! Ждем суицида безумного чеха Гашека», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он также направил свои поздравления Овечкину.

Ранее Гашек высказывал критику в адрес достижений Овечкина. Он выразил претензии к НХЛ, утверждая, что лига своими действиями способствовала установлению рекорда российским гражданином, который никогда не высказывался против СВО.

Как URA.RU писало ранее, нападающий хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин установил новый снайперский рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он забил 895 шайб. В руководстве НХЛ сказали, что с таких игроков начинается величие. Сам спортсмен посвятил рекордную шайбу ушедшим из жизни отцу и брату, пишет RT.