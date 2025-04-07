NASA: марсоход Perseverance обнаружил на Марсе «шокирующий» камень

Аппарат Perseverance обнаружил на Марсе «шокирующий» камень, говорится в сообщении космического агентства Соединённых Штатов.
Камень был обнаружен на холме под названием Вич-Хейзел, который расположен на краю кратера Езеро. Марсоход исследовал данный холм.
В NASA отметили, что эта находка, получившая название Сент-Полс-Бей, является «шокирующей». Камень отличается от местной породы. Не исключается, что он перемещён на холм из «другого места».
Специалисты рассказали, что обнаруженный камень состоит из большого числа небольших тёмно-серых «пузырьков». Некоторые «пузырьки» имеют форму сферы, ряд из них вытянут, а ещё ряд — сколот.
По словам учёных, на Земле есть камни с подобными скоплениями сфер (ботриоидных образований). Они появляются, когда рядом есть «много мелких частиц, на которых начинается рост кристаллов».
Помимо этого, не исключается, что такой камень на Марсе мог образоваться за счёт быстрого охлаждения расплавленной породы после падения метеорита.
Ранее сообщалось, что полярная шапка Марса появилась от двух до 12 миллионов лет назад.