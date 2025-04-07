Депутат Гусев предложил создать институт уполномоченного по защите животных

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев (партия «Справедливая Россия — За правду») направил на отзыв в российское Правительство законопроект, который предполагает создание института уполномоченного по защите животных. Соответствующий документ оказался в распоряжении РИА Новости.
«Настоящим законопроектом предлагается учредить должность уполномоченного по защите животных при министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации», — следует из пояснительной записки к проекту.
Проект наделяет будущего специалиста полномочиями по мониторингу исполнения законов о животных, взаимодействию с профильными структурами и реализации образовательных программ для ответственного содержания питомцев.
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