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Депутат Гусев предложил создать институт уполномоченного по защите животных

В России выступили с предложением создать институт уполномоченного по защите животных.

Источник: Комсомольская правда

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев (партия «Справедливая Россия — За правду») направил на отзыв в российское Правительство законопроект, который предполагает создание института уполномоченного по защите животных. Соответствующий документ оказался в распоряжении РИА Новости.

«Настоящим законопроектом предлагается учредить должность уполномоченного по защите животных при министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации», — следует из пояснительной записки к проекту.

Проект наделяет будущего специалиста полномочиями по мониторингу исполнения законов о животных, взаимодействию с профильными структурами и реализации образовательных программ для ответственного содержания питомцев.

Накануне депутат ГД Ярослав Нилов предложил улучшить жилищные условия для ветеранов боевых действий.