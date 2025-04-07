Ответ Китая на пошлины Трампа оставит американцев без продукции Apple: цены на технику вырастут в разы

Эксперты проанализировали стоимость продукции Apple. Они пришли к выводу, что американцы вскоре будут покупать iPhone за более чем 2000 долларов из-за пошлин Дональда Трампа. Это связано с наценкой в 54% на импорт из Китая. Именно там производятся детали для продукции Apple.