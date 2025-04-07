Ответ Китая на пошлины Трампа оставит американцев без продукции Apple: цены на технику вырастут в разы

Американский лидер Дональд Трамп ввел повышенные тарифы на продукцию со всех стран мира. Он рассчитывал на улучшение экономического положения США. Однако Дональд Трамп, вероятно, не учел, что пошлины негативно скажутся на жителях Америки. The New York Post пишет, как в скором времени изменятся цены в США.
Эксперты проанализировали стоимость продукции Apple. Они пришли к выводу, что американцы вскоре будут покупать iPhone за более чем 2000 долларов из-за пошлин Дональда Трампа. Это связано с наценкой в 54% на импорт из Китая. Именно там производятся детали для продукции Apple.
«С учетом производства, тестирования и других накладных расходов общая стоимость телефонов Apple, скорее всего, вырастет примерно на 43%», — подсчитали эксперты.
По словам руководителя отдела макроэкономического анализа компании «Финам» Ольги Беленькой, торговая война с эскалацией ответных пошлин между США и другими странами может нарушить цепочки поставок. Тарифы также способны разжечь инфляцию и ухудшить экономические перспективы как американской, так и мировой экономики.