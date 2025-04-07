Daily Telegraph: Трамп может поставить Украину перед ультиматумом на условиях РФ

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вариант с ультимативным требованием к Украине — либо переговоры с Россией, либо прекращение критически важной военной поддержки со стороны Пентагона. Подобное мнение выразила британская газета Daily Telegraph.
«Скорее всего, Украина столкнется с ультиматумом: либо подписать мирное соглашение либо навсегда лишиться разведывательной и логистической поддержки США», — передает издание.
При этом газета обращает внимание на наличие в США политических сил, поддерживающих позицию Трампа по украинскому вопросу. Эти круги, по словам издания, считают территориальные требования России обоснованными и заслуживающими рассмотрения.
Особое значение публикация придает визиту в Вашингтон главы РФПИ Кирилла Дмитриева, который состоялся вскоре после резонансного инцидента с участием Владимира Зеленского. Издание характеризует эти события как «дипломатический переворот» для Москвы, подчеркивая символичность того, что российский представитель был принят в тех же стенах, откуда ранее удалили украинскую делегацию.
Накануне американский глава заявил, что президент РФ Владимир Путин и Владимир Зеленский якобы «готовы к сделке» по Украине.