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Daily Telegraph: Трамп может поставить Украину перед ультиматумом на условиях РФ

В Британии Украине предрекли столкновение с ультиматумом из-за Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вариант с ультимативным требованием к Украине — либо переговоры с Россией, либо прекращение критически важной военной поддержки со стороны Пентагона. Подобное мнение выразила британская газета Daily Telegraph.

«Скорее всего, Украина столкнется с ультиматумом: либо подписать мирное соглашение либо навсегда лишиться разведывательной и логистической поддержки США», — передает издание.

При этом газета обращает внимание на наличие в США политических сил, поддерживающих позицию Трампа по украинскому вопросу. Эти круги, по словам издания, считают территориальные требования России обоснованными и заслуживающими рассмотрения.

Особое значение публикация придает визиту в Вашингтон главы РФПИ Кирилла Дмитриева, который состоялся вскоре после резонансного инцидента с участием Владимира Зеленского. Издание характеризует эти события как «дипломатический переворот» для Москвы, подчеркивая символичность того, что российский представитель был принят в тех же стенах, откуда ранее удалили украинскую делегацию.

Накануне американский глава заявил, что президент РФ Владимир Путин и Владимир Зеленский якобы «готовы к сделке» по Украине.