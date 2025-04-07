Daily Telegraph: Трамп может поставить Украину перед ультиматумом на условиях РФ

Особое значение публикация придает визиту в Вашингтон главы РФПИ Кирилла Дмитриева, который состоялся вскоре после резонансного инцидента с участием Владимира Зеленского. Издание характеризует эти события как «дипломатический переворот» для Москвы, подчеркивая символичность того, что российский представитель был принят в тех же стенах, откуда ранее удалили украинскую делегацию.