Bloomberg: Индия будет добиваться нового торгового соглашения с США

Ответ Китая на пошлины, тем временем, не заставил долго ждать. Пекин уже повысил тарифы в отношении США. Ответ особенно не радует жителей Америки. Теперь они вряд ли смогут похвастаться новеньким iPhone, так как цены взлетят в несколько раз.