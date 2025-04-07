Bloomberg: Индия будет добиваться нового торгового соглашения с США

Представители из Индии планируют заключить новую торговую сделку с Вашингтоном. Решение связано с тарифами, которые активно увеличивают Соединенные Штаты. Вашингтон намерен ввести пошлины против Индии в 26%, сообщило агентство Bloomberg.
Индия не решилась выступить против США. Страна не планирует вводить ответные пошлины. Индия намерена решать конфликт дипломатическим путем. Государство желает диалога, а не конфронтации.
«Индия вряд ли незамедлительно пойдет на ответные меры в связи с введением тарифов президентом США Дональдом Трампом, а будет концентрировать усилия на выработке на переговорах двустороннего торгового соглашения США для снижения пошлин», — подчеркивается в материале.
Ответ Китая на пошлины, тем временем, не заставил долго ждать. Пекин уже повысил тарифы в отношении США. Ответ особенно не радует жителей Америки. Теперь они вряд ли смогут похвастаться новеньким iPhone, так как цены взлетят в несколько раз.