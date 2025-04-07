Министр торговли Латник: 50 стран обратились к США для переговоров о тарифах

Около 50 стран обратились в Соединенным Штатам для обсуждения масштабных тарифов президента Дональда Трампа. Об этом рассказал министр торговли США Говард Латник в интервью CBS.
При этом он подчеркнул, что ничто не помешает сборам двигаться вперед.
«Нет никаких отсрочки. Они определенно останутся на месте в течение нескольких дней и недель», — рассказал Латник.
Выступая в защиту экономической стратегии Трампа, Латник подчеркнул, что активные контакты со стороны зарубежных официальных лиц говорят об их осознании несправедливости прежних экономических отношений.
Не называя конкретных государств, Латник тем не менее получил публичную поддержку своих слов от членов администрации, включая министра сельского хозяйства и главного экономического советника, которые выступили с аналогичными заявлениями в недавних телеэфирах.
Напомним, что 2 апреля Трамп подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран.