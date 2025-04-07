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Гретцки пообещал подарить Овечкину автомобиль за 900 забитых голов

Канадец сделал такое заявление после того, как российский хоккеист забросил свою 895-шайбу и побил его рекорд.

Канадский хоккеист Уэйн Гретцки заявил, что может подарить новый автомобиль капитану клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, если тот забьёт 900 голов в рамках регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги.

Их беседа состоялась во время торжественной церемонии на арене команды «Нью-Йорк Айлендерс», в ворота которой российский нападающий забросил свою очередную шайбу и превзошел достижение канадца, являвшегося рекордсменом по голам в НХЛ.

«Давай к отметке в 900 шайб. Если достигнешь, я, может быть, куплю тебе машину», — сказал Гретцки.

На счету Овечкина 895 голов. Матч, в ходе которого он побил рекорд канадца, закончился со счётом 4:1 в пользу клуба «Нью-Йорк Айлендерс».

Напомним, 6 апреля депутат Государственной думы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в беседе с корреспондентом aif.ru заявил, что достижение Овечкина по забитым шайбам в НХЛ никто не сможет превзойти в течение ближайших ста лет.