Этот гол войдет в мировую историю: хоккеист Александр Овечкин побил легендарный рекорд НХЛ

Александр Овечкин произнес победную речь прямо на льду корта. Он напомнил, что хоккей — командная игра. Спортсмен поблагодарил тренеров, сокомандников и зрителей за новый титул. Без них побить рекорд было бы невозможно. Александр Овечкин также отметил, что даже мечтать не мог об этой исторической победе. Он поблагодарил, в том числе, вратаря команды соперника Илью Сорокина за финальный гол. Хоккеист обратился и к россиянам, заявив, что рад чувствовать поддержку соотечественников. Он отметил, что эта победа — общая.