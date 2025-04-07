Этот гол войдет в мировую историю: хоккеист Александр Овечкин побил легендарный рекорд НХЛ

Канадский хоккеист Уэйн Гретцки долгое время считался лучшим снайпером в истории НХЛ. Однако в воскресенье, 6 апреля, всё изменилось. Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за ХК «Вашингтон», долго стремился к рекорду Уэйна Гретцки. Он постепенно, шайба за шайбой, подходил к историческому моменту. И вот, это долгожданное событие произошло. Александру Овечкину удалось побить рекорд и стать лучшим бомбардиром в истории НХЛ.
За трансляцией хоккейного матча «Вашингтон» — «Нью-Йорк Айлендерс» следил весь мир. Российский спортсмен был в шаге от рекорда, который никто не мог побить в течение 25 лет. Даже Уэйн Гретцки присутствовал на матче. Все предчувствовали легендарный момент.
Александр Овечкин выстрелил во втором периоде. Счет, на тот момент, составлял 2:0 в пользу «Нью-Йорк Айлендерс». Российский хоккеист получил пас и совершил взрывной бросок. Шайба в доли секунды оказалась в воротах. Именно этот гол стал главным в карьере Александра Овечкина. Он стремился к нему все годы, проведенные в НХЛ.
Александр Овечкин произнес победную речь прямо на льду корта. Он напомнил, что хоккей — командная игра. Спортсмен поблагодарил тренеров, сокомандников и зрителей за новый титул. Без них побить рекорд было бы невозможно. Александр Овечкин также отметил, что даже мечтать не мог об этой исторической победе. Он поблагодарил, в том числе, вратаря команды соперника Илью Сорокина за финальный гол. Хоккеист обратился и к россиянам, заявив, что рад чувствовать поддержку соотечественников. Он отметил, что эта победа — общая.
С великим достижением Александра Овечкина поздравил президент КХЛ Алексей Морозов. Он назвал российского спортсмена легендой мирового хоккея. Он подчеркнул мастерство и трудолюбие Александра Овечкина, сообщив, что спортсмен вдохновляет болельщиков. Алексей Морозов пожелал хоккеисту новых рекордов НХЛ и ярких игр.
За день до рекорда Александра Овечкина цены на билеты на матч с его участием подскочили до 6 тысячи долларов. Несмотря на это, фанаты пришли и заполнили хоккейную арену.