Министр Латник: Трамп ввёл пошлины «против пингвинов» из-за лазеек КНР

Министр торговли США Говард Латник объяснил, зачем президент Соединённых Штатов Дональд Трамп наложил пошлины на необитаемые острова Херд и Макдональд, где живут исключительно популяции пингвинов, ластоногих, а также морских птиц.
По его словам, Трамп это сделал для того, чтобы никто не смог использовать данные острова в качестве «лазейки» для обхода пошлин. В частности, министр отметил, что речь идёт о КНР.
«Президенту США Дональду Трампу это надоело, и он хочет исправить ситуацию. Он сказал, что не может допустить, чтобы какая-либо часть мира стала нелепой лазейкой для Китая или других стран», — сказал он.
Заявление прозвучало в эфире телеканала CBS.
Кроме того, министр торговли Соединённых Штатов опроверг высказывания о применении ИИ для формирования списка территорий.
Ранее сообщалось, что Трамп ввёл пошлины «против пингвинов». Острова Херд и Макдональд расположены в южной части Индийского океана и формально принадлежат Австралии. В Сети появились многочисленные шутки о введении пошлин против «островов пингвинов».