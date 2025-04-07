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Посольство РФ в США: Вся Америка болела за побившего рекорд Овечкина

В посольстве РФ в Вашингтоне прокомментировали новый рекорд Овечкина.

Источник: Комсомольская правда

Российское посольство в Вашингтоне отметило беспрецедентную поддержку, которую получил российский хоккеист Александр Овечкин от американских болельщиков и официальных лиц. Накануне он установил новый рекорд НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах.

«Отрадно, что в последние недели буквально вся Америка болела за покорение казавшегося вечным прежнего рекорда. Об этом много писали в СМИ, шли постоянные репортажи в телеэфире», — передает посольство.

Уточняется, что официальные аккаунты Национальной хоккейной лиги в соцсетях временно заменили стандартную аватарку на изображение Александра Овечкина, тем самым отметив его достижение.

Ранее Александр Овечкин в свои 39 лет побил рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, тем самым изменив историю НХЛ. Это был 895-й гол за 1487 игр в регулярных чемпионатах.