Поликлиники, жильё для сирот и школа: Олег Кожемяко проинспектировал стройки Владивостока

Губернатор Приморья Олег Кожемяко провёл объезд объектов социальной и жилищной инфраструктуры Владивостока. Вместе с главой города Константином Шестаковым он осмотрел стройплощадки новых поликлиник, школу на Патрокле, а также жилые дома на Русской, 57, где будут проживать переселенцы из аварийного фонда и дети-сироты, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Первым пунктом стал посёлок Трудовое, где на улице Беговой продолжается строительство четырёэтажной поликлиники № 9. Это здание сможет принимать до 100 пациентов за смену, также в проекте предусмотрен стационар. Объект близок к завершению, открытие запланировано на осень. Параллельно формируется инфраструктура: заасфальтирована дорога, запланирована установка остановок.
Далее глава региона посетил стройку детской и взрослой поликлиник на улице Баляева. Как отметил Олег Кожемяко, все объекты должны быть сданы до конца года.
Также в рамках объезда губернатор проверил ход строительства четырёх многоквартирных домов на улице Русской, 57. Новое жилье получат сироты и семьи из аварийных домов — всего 494 квартиры с полной отделкой. Работы активно ведутся: в двух домах уже идут финишные работы, в остальных — монтаж инженерных систем и начало отделки.
Дополнительно запланировано благоустройство территории: пешеходные зоны, спортплощадки, озеленение и парковки. Подрядчики для этих работ уже определены.