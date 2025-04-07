Поликлиники, жильё для сирот и школа: Олег Кожемяко проинспектировал стройки Владивостока

Губернатор Приморья Олег Кожемяко провёл объезд объектов социальной и жилищной инфраструктуры Владивостока. Вместе с главой города Константином Шестаковым он осмотрел стройплощадки новых поликлиник, школу на Патрокле, а также жилые дома на Русской, 57, где будут проживать переселенцы из аварийного фонда и дети-сироты, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.