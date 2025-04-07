В России хотят назначить уполномоченного по правам животных

В рамках нового проекта предложено создать должность уполномоченного по защите животных. Основная его функция будет заключаться в мониторинге исполнения законодательства, касающегося ответственного отношения к животным. Уполномоченный будет осуществлять надзор за деятельностью государственных органов, ветеринарных служб и других соответствующих учреждений. Кроме того, он будет способствовать предупреждению случаев жестокого обращения с животными, формированию в обществе норм ответственного поведения по отношению к ним и обеспечивать защиту прав граждан при нарушениях данных законов.