В России хотят назначить уполномоченного по правам животных

Животных может начать защищать еще одно учреждение.
В России может появиться институт уполномоченного по защите прав животных. С такой инициативой выступил заместитель председателя комитета Государственной Думы по контролю Дмитрий Гусев от партии «Справедливая Россия — За правду». Он направил соответствующий законопроект в правительство РФ.
«Настоящим законопроектом предлагается учредить должность уполномоченного по защите животных при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к проекту, которая имеется в распоряжении РИА Новости. Уполномоченный будет прикреплен к Министерству природы.
В рамках нового проекта предложено создать должность уполномоченного по защите животных. Основная его функция будет заключаться в мониторинге исполнения законодательства, касающегося ответственного отношения к животным. Уполномоченный будет осуществлять надзор за деятельностью государственных органов, ветеринарных служб и других соответствующих учреждений. Кроме того, он будет способствовать предупреждению случаев жестокого обращения с животными, формированию в обществе норм ответственного поведения по отношению к ним и обеспечивать защиту прав граждан при нарушениях данных законов.
Как URA.RU писало ранее, в России предложили запрещать возвращать бездомных собак в приюты или другие места их обитания после отлова на улицах. Одновременно дорабатывается законопроект о праве регионов на умерщвление бездомных собак, которых не забрали из приютов, пишет «Национальная служба новостей».