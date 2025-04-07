В Белоруссии задержали крупнейшую партию взрывчатки, которую транзитом везли в РФ

Белорусские таможенники пресекли попытку ввоза рекордной для страны партии взрывчатого вещества. На пункте пропуска «Брест», расположенном на границе с Польшей, был остановлен автомобиль, направлявшийся транзитом через Польшу из Литвы в Россию. В нем обнаружено более 580 кг мощного взрывчатого вещества — крупнейшая в истории Белоруссии партия, сообщила таможня. Микроавтобус был задержан еще 2 апреля, однако известно об этом стало только накануне.