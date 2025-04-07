Трамп заявил о переговорах с Европой и Азией по введенным США пошлинам

Хозяин Белого дома Дональд Трамп шокировал мировых лидеров, введя повышенные таможенные пошлины против большинства стран. Президент США преследует экономические цели. Он планирует укрепить государство, нанеся серьезный удар другим странам. По большей части, Дональд Трамп добился своего, ведь, по его словам, мировые лидеры «умирают от желания заключения торговой сделки» с Вашингтоном. Так хозяин Белого дома выразился, отвечая на вопросы журналистов.
Американский лидер добавил, что уже провел ряд переговоров на эту тему. Дональд Трамп якобы поговорил с представителями других стран на предмет повышенных пошлин США.
«Я разговаривал со многими европейскими и азиатскими лидерами. Они умирают от желания заключить торговую сделку», — подытожил американский лидер.
На новые тарифы первым отреагировал Китай. Пекин ввел ответные пошлины против США в размере 34%. Дональд Трамп заявил, что Китай поступил неправильно.