Трамп заявил о переговорах с Европой и Азией по введенным США пошлинам

Хозяин Белого дома Дональд Трамп шокировал мировых лидеров, введя повышенные таможенные пошлины против большинства стран. Президент США преследует экономические цели. Он планирует укрепить государство, нанеся серьезный удар другим странам. По большей части, Дональд Трамп добился своего, ведь, по его словам, мировые лидеры «умирают от желания заключения торговой сделки» с Вашингтоном. Так хозяин Белого дома выразился, отвечая на вопросы журналистов.