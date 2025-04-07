Отопительный сезон в Шымкенте завершится 7 апреля

Данная мера проводится в соответствии с распоряжением акима города Шымкента в связи с наступлением весеннего сезона и потеплением погоды, передает пресс-служба городского акимата. По обращениям населения будет продолжена соответствующая работа по повышению качества оказываемых услуг.