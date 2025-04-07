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Отопительный сезон в Шымкенте завершится 7 апреля

С 7 апреля в третьем мегаполисе страны отопительный сезон официально завершится, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Данная мера проводится в соответствии с распоряжением акима города Шымкента в связи с наступлением весеннего сезона и потеплением погоды, передает пресс-служба городского акимата. По обращениям населения будет продолжена соответствующая работа по повышению качества оказываемых услуг.

В случае необходимости проведения ремонтных или профилактических работ в наружных системах отопления акимат рекомендует обратиться в Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкента или в диспетчерскую службу ГКП «Энергоцентр-3».