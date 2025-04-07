Врач рассказала, что будет, если пить больше четырех литров воды в день

По ее словам, чрезмерное употребление жидкости у людей с хроническими заболеваниями почек может вызвать перегрузку этих органов. Также употребление жидкости стоит ограничивать пациентам с сердечной недостаточностью и эндокринологической патологией, такой как гипотиреоз или синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона, так как при этих заболеваниях жидкость плохо выводится из организма, задерживается, вызывает отеки и ухудшение состояния пациента.