Врач рассказала, что будет, если пить больше четырех литров воды в день

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Чрезмерное потребление жидкости, более 4 литров в день, провоцирует гипонатриемию, или снижение уровня натрия в крови из-за «вымывания» электролитов, рассказала РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Ольга Семенова.
«Здоровые почки способны пропускать до 800−1000 миллилитров жидкости в час, поэтому избыток воды опасен только в крайних случаях. Однако при чрезмерном потреблении жидкости, более 4−5 литров в день, могут возникнуть патологические состояния, например гипонатриемия — это снижение уровня натрия в крови из-за “вымывания” электролитов. Симптомы такого состояния: тошнота, судороги, спутанность сознания», — сказала Семенова.
По ее словам, чрезмерное употребление жидкости у людей с хроническими заболеваниями почек может вызвать перегрузку этих органов. Также употребление жидкости стоит ограничивать пациентам с сердечной недостаточностью и эндокринологической патологией, такой как гипотиреоз или синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона, так как при этих заболеваниях жидкость плохо выводится из организма, задерживается, вызывает отеки и ухудшение состояния пациента.
«В целом, “передозировка” водой почти невозможна, если пить постепенно, а не залпом», — резюмировала терапевт.