Строительство второй очереди Пулково передвинули на 2027 год

«Строительство второй очереди аэропорта “Пулково” планируется начать в 2027 году. Приступить к строительству изначально планировалось в 2025 году, однако работы перенесли на 2027 год. Проект оценивается почти в 200 млрд рублей и будет реализован в три этапа», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в одном из крупных авиаперевозчиков.