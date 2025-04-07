Строительство второй очереди Пулково передвинули на 2027 год

Строительство второй очереди аэропорта в Санкт-Петербурге перенесли.
Строительство второй очереди аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге отложено до 2027 года. Ранее оно было запланировано на 2025 год, сообщает издание «Ведомости».
«Строительство второй очереди аэропорта “Пулково” планируется начать в 2027 году. Приступить к строительству изначально планировалось в 2025 году, однако работы перенесли на 2027 год. Проект оценивается почти в 200 млрд рублей и будет реализован в три этапа», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в одном из крупных авиаперевозчиков.
Уточняется, что перенос сроков начала строительства связан с необходимостью внесения изменений в генеральный план города и правила землепользования. Кроме того, как отмечают источники, существенную роль в этом решении играет высокая стоимость заемных средств, которые необходимо привлекать для финансирования проекта.