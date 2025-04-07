МВД: редактирование фото грозит отказом в получении паспорта

В Министерстве внутренних дел России предупредили, что редактирование фотографий для улучшения внешнего вида может привести к отказу в получении паспорта.
Также недопустимы использование цветных линз и очков с оправой, закрывающей глаза. Эти требования указаны в материалах ведомства.
МВД подчеркнуло, что с начала текущего года более 1,5 тысячам граждан было отказано в получении или замене паспорта по различным причинам, в том числе из-за неправильных фотографий. Согласно документам, не допускается редактирование снимков с целью изменения внешности или художественной обработки изображения.
Кроме того, для людей, которые постоянно носят очки, важно фотографироваться в них без тонированных стекол, и оправа не должна закрывать глаза. Также запрещено использование линз, меняющих естественный цвет глаз.
В ведомстве напомнили, что фотографии должны быть на белом фоне, без лишних объектов, а изображение должно быть чётким, с видимыми особенностями лица.
Ранее в МВД предупредили о наказании за сдачу в «аренду» личных аккаунтов.