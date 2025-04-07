МВД: редактирование фото грозит отказом в получении паспорта

МВД подчеркнуло, что с начала текущего года более 1,5 тысячам граждан было отказано в получении или замене паспорта по различным причинам, в том числе из-за неправильных фотографий. Согласно документам, не допускается редактирование снимков с целью изменения внешности или художественной обработки изображения.