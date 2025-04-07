В России с 12 апреля вступит в силу закон об ограничении срока индексации выплат

12 апреля в России вступит в силу закон, который ограничивает срок индексации присужденных выплат. Об этом напоминает «Российская газета».
«Новый закон устранит неопределенность и поможет дисциплинировать стороны процесса», — передает издание.
Суть изменений в следующем: если суд присудил гражданину или организации денежную компенсацию, получатель может: немедленно начать взыскание или выплату, а также откладывать процесс, рассчитывая на увеличение суммы за счет индексации. Поводом для рассмотрения дела стал запрос Верховного суда РФ.
Раньше многие злоупотребляли подобной возможностью, искусственно затягивая выплаты для начисления большей суммы.
Сейчас, согласно Закону № 54-ФЗ, срок для требования индексации присужденных выплат теперь ограничен 1 годом.
Ранее KP.RU писал еще об одном нововведении для россиян. Так, накануне президент России Владимир Путин утвердил закон, который позволяет проводить ОГЭ в 2025 году только по двум предметам в трех субъектах России.