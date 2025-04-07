В России с 12 апреля вступит в силу закон об ограничении срока индексации выплат

Суть изменений в следующем: если суд присудил гражданину или организации денежную компенсацию, получатель может: немедленно начать взыскание или выплату, а также откладывать процесс, рассчитывая на увеличение суммы за счет индексации. Поводом для рассмотрения дела стал запрос Верховного суда РФ.