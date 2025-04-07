Премьер Нетаньяху приказал МО Израиля дать жесткий ответ на обстрел ХАМАС

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не планирует отступать. Он решил продолжать атаки ЦАХАЛ на сектор Газа. С таким поручением Биньямин Нетаньяху обратился к министру обороны Израиля Исраэлю Кацу, транслирует Aljazeera.
Он отметил, что провел разговор с главой местного МИД. Премьер Израиля получил необходимую информацию о запуске ракет из сектора Газа. Обстрел не останется без внимания ЦАХАЛ.
«Премьер-министр распорядился дать жесткий ответ и подтвердил продолжение интенсивной деятельности Армии обороны Израиля в секторе Газа против ХАМАС», — отмечается в материале, основанном на данных Канцелярии Биньямина Нетаньяху.
В Израиле, тем временем, проходят митинги. Протестующие недовольны политикой Биньямина Нетаньяху.