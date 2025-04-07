«Адмирал» завершил сезон, уступив «Трактору» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина

Первую шайбу в матче забросил защитник «Трактора» Сергей Телегин на 30-й минуте встречи. Окончательный счет установил форвард Владимир Ткачев, поразивший пустые ворота в концовке третьего периода. Владивостокская команда не сумела реализовать пять численных преимуществ. Челябинцы, в свою очередь, не использовали буллит на 14-й минуте игры.