Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Адмирал» завершил сезон, уступив «Трактору» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина

Приморский хоккейный клуб «Адмирал» завершил выступление в плей-офф КХЛ сезона 2024/2025, уступив в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина челябинскому «Трактору» со счетом 2:4 в серии.

Источник: Денис Костюченко, НОК-БЕЛТА

Подробности сообщает пресс-служба ХК.

Шестой матч серии, прошедший 6 апреля на льду «Фетисов-Арены» во Владивостоке, завершился победой гостей со счетом 2:0. Таким образом, «Трактор» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина, а «Адмирал» завершил сезон.

«Хоккейный клуб “Адмирал” завершил выступление в сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2024/2025 после поражения от “Трактора” в шестом матче серии ⅛ финала», — говорится в сообщении.

Первую шайбу в матче забросил защитник «Трактора» Сергей Телегин на 30-й минуте встречи. Окончательный счет установил форвард Владимир Ткачев, поразивший пустые ворота в концовке третьего периода. Владивостокская команда не сумела реализовать пять численных преимуществ. Челябинцы, в свою очередь, не использовали буллит на 14-й минуте игры.

Таким образом, «Трактор» победил в серии 4:2 и продолжит борьбу за Кубок Гагарина-2025. Соперник команды по следующему этапу определится по итогам остальных серий ⅛ финала.