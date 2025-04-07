«Адмирал» завершил сезон, уступив «Трактору» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина

Подробности сообщает пресс-служба ХК.
Шестой матч серии, прошедший 6 апреля на льду «Фетисов-Арены» во Владивостоке, завершился победой гостей со счетом 2:0. Таким образом, «Трактор» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина, а «Адмирал» завершил сезон.
«Хоккейный клуб “Адмирал” завершил выступление в сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2024/2025 после поражения от “Трактора” в шестом матче серии ⅛ финала», — говорится в сообщении.
Первую шайбу в матче забросил защитник «Трактора» Сергей Телегин на 30-й минуте встречи. Окончательный счет установил форвард Владимир Ткачев, поразивший пустые ворота в концовке третьего периода. Владивостокская команда не сумела реализовать пять численных преимуществ. Челябинцы, в свою очередь, не использовали буллит на 14-й минуте игры.
Таким образом, «Трактор» победил в серии 4:2 и продолжит борьбу за Кубок Гагарина-2025. Соперник команды по следующему этапу определится по итогам остальных серий ⅛ финала.