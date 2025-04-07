Пушков назвал попытку Конгресса объявить импичмент Трампу обречённой затеей

Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что попытка Конгресса Соединённых Штатов объявить импичмент американскому лидеру Дональду Трампу обречена на провал.
Он подчеркнул, что демократы ничего не добьются. Глава комиссии СФ по информполитике отметил, что представители Демократической партии это осознают.
«Они знают, что ничего не добьются: у них меньшинство в обеих палатах. Затея обречённая: Трампу нечего предъявить», — написал Пушков в Telegram.
Кроме того, сенатор уточнил, что демократы финансируют и организовывают массовые акции протеста против Трампа. Данные акции уже пошли по всей стране«. По словам Пушкова, демократы “поднимают свой электорат”.
Ранее член палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов от Демократической партии Эл Грин заявил, что процесс импичмента Трампу начнётся в ближайшие 30 дней.