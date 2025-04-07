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В США признали, что введенные пошлины «не имеют экономического смысла»: где ошибся Трамп

Институт предпринимательства США выявил ошибку в формуле Трампа для пошлин.

Источник: Комсомольская правда

Пошлины, введенные против большинства стран мира президентом США Дональдом Трампом, не приведут к росту американской экономики. Необходимый для этого размер тарифов многократно завышен. К такому выводу пришли научные сотрудники Института предпринимательства США.

Формула Дональда Трампа оказалась неверной. Она не несет в себе «экономического смысла», считают в Институте предпринимательства. Торговый дефицит определяют не только тарифы, но и международные потоки капитала и цепочки поставок.

«Даже если серьезно отнестись к тарифной формуле администрации Трампа, она допускает ошибку, которая в четыре раза завышает пошлины, которые, как предполагается, взимаются иностранными странами», — пояснили научные сотрудники.

В скором будущем американцы столкнутся с серьезными последствиями. Китай уже ввел ответные тарифы. Это значит, что, например, цены на iPhone в США могут вырасти до 2000 долларов из-за пошлин Дональда Трампа.