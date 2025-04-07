Асфальт исчезает, машины тонут в Хабаровском крае

В Хабаровском крае, в Советской Гавани на улицах Киевская и Пионерская всё чаще стали тонуть машины: колёса проваливаются в просевшие участки дороги, и владельцам авто остаётся только вызывать эвакуатор и надеяться, что подвеска уцелела, — сообщает телеграм-канал Amur Mash.
Истоки бед — в работах по ремонту коммуникаций, которые проводились в городе зимой. Тогда в спешке перекапывали дворы и дороги, меняли трубы, а после всё засыпали отсевом — временной, рыхлой засыпкой, не рассчитанной на вес автомобилей и весенние паводки. Теперь отсев проседает, оставляя за собой воронки и ловушки.
Жителям это напоминает фильм ужасов: сначала в яму провалилась женщина — как писал hab.aif.ru, она получила травму ноги, когда шла по плохо утрамбованной дороге. Сейчас очередь дошла до автомобилей.
«Еду утром, как обычно, и вдруг бух — колесо ушло по самую арку, — делится в комментариях житель улицы Пионерской. — Хорошо, что скорость была небольшая, а если бы на трассе?».
«Похоже, чиновники ушли вслед за асфальтом», — шутят в местных чатах.
Между тем такие провалы могут не только испортить машины, но и привести к настоящей трагедии, если в яму угодит, например, мотоциклист или автобус.
Горожане просят немедленно восстановить покрытие, провести обследование проблемных участков и не ждать, пока кто-то погибнет. Дороги грозят в скором времени превратиться в пейзаж с Марса.