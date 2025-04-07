Асфальт исчезает, машины тонут в Хабаровском крае

Истоки бед — в работах по ремонту коммуникаций, которые проводились в городе зимой. Тогда в спешке перекапывали дворы и дороги, меняли трубы, а после всё засыпали отсевом — временной, рыхлой засыпкой, не рассчитанной на вес автомобилей и весенние паводки. Теперь отсев проседает, оставляя за собой воронки и ловушки.