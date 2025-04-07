Обслуживание сухого фонтана во Владивостоке подорожало на 18% за два года

Обслуживание сухого фонтана на площади Борцов Революции во Владивостоке в 2025 году потребует 6,6 млн рублей из городского бюджета — на 18,3% больше, чем в 2023-м. По данным VLADIVOSTOK1.RU, подрядчиком стала компания предпринимателя Антона Шеверских из Большого Камня, ранее занимавшегося ремонтом гидротехнических объектов в Приморье. Контракт с МБУ «Лазо» заключили в феврале.
До понедельника, 1 мая, подрядчик должен расконсервировать фонтан: провести очистку, диагностику оборудования и мелкий ремонт. С начала мая по 10 ноября в обязанности подрядчика войдут:
* ежедневная проверка форсунок;
* удаление мусора;
* замена фильтров;
* контроль безопасности.
Запускать объект планируют ежедневно в 8 утра, а музыкальное сопровождение — отключать в 9 вечера. После окончания сезона воду спустят, установят дренаж и защитный кожух.
Шеверских участвовал в реконструкции фонтана в Артёме (2023), обустройстве бассейна у Дома переговоров на Санаторной (2022) и ремонте детсада № 126 во Владивостоке (2024). Нынешний объект, построенный в 2021 году при поддержке Сбера, с момента открытия обслуживается за счёт муниципалитета. В 2023 году аналогичные работы стоили 5,6 млн рублей, а в 2024-м тендер не проводили. Рост цены за два года составил 1 млн рублей.