Обслуживание сухого фонтана во Владивостоке подорожало на 18% за два года

Шеверских участвовал в реконструкции фонтана в Артёме (2023), обустройстве бассейна у Дома переговоров на Санаторной (2022) и ремонте детсада № 126 во Владивостоке (2024). Нынешний объект, построенный в 2021 году при поддержке Сбера, с момента открытия обслуживается за счёт муниципалитета. В 2023 году аналогичные работы стоили 5,6 млн рублей, а в 2024-м тендер не проводили. Рост цены за два года составил 1 млн рублей.