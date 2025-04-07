Запасайтесь водой: о массовом отключении ХВС предупредили жителей Владивостока

9 апреля с 9:00 и до 18:00 ХВС будет отсутствовать по следующим адресам: Луговая, 60, 62, 62а, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, Сабанеева, 11, 13, 19, 21, 23. Также с 9:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители домов на улицах Владикавказская, 10, 14, Воропаева, 3, 6, 9, 10а, 10б, 10/16, 11а, 12а, 12б, 12 В, 13, Горийская, 1, 2, 3, 5, 6, 6а, 6б, 13, Горная, 3, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 19, Громова, 2, 4, 6, 14, Ивановская, 3−7а, 15, 17, 19, 28, Карская, 10, Куйбышева, 1, 3, 3а, 6, 7, 14, 14а, 16, Мехлиса, Мира, Невельского, 4а, Приходько, Ракетная, 1, 2, 2а, 8, 9, 9/3, 10, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 23, Спиридонова, 25, 29, 33, 36/38, 37, Стрелковая, Стрелковый переулок, Трамвайная, 12−16а, 38б, Трудовых резервов, 3, 5, 7, 9а, Флотская 1-я, 32, 39, 39а, 50, 56, Шепеткова, 8, 8а, 8 В, 14, 16, 18, 19−35, 30, 34, 36/38, 38, 42, 44.