Посольство РФ в США: за Овечкина болели буквально все американцы

Буквально все жители США, включая представителей американских властей, болели за российского хоккеиста Александра Овечкина, побившего рекорд по числу забитых голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), говорится в комментарии в Telegram-канале посольства РФ в Вашингтоне.
Сейчас на счету нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталз» 895 заброшенных шайб.
«Отрадно, что в последние недели буквально вся Америка болела за покорение казавшегося вечным прежнего рекорда. Об этом много писали в СМИ, шли постоянные репортажи в телеэфире, а сама НХЛ поместила в социальных сетях вместо логотипа фото Александра Овечкина. Матчи с его участием проходили при переполненных трибунах, где присутствовали также американские официальные лица. Таким и должен быть спорт — вне границ и политики», — подчеркнули российские дипломаты.
В дипмиссии напомнили, что ранее «объединяющий потенциал хоккея» обсуждали в рамках телефонных переговоров президент РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп, которые поддержали идею провести серию матчей между звездами НХЛ и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В посольстве считают, что указанная инициатива найдет отклик у миллионов любителей хоккея в обеих странах.
Российские дипломаты также назвали рекорд Овечкина историческим событием. Посольство поздравило хоккеиста с этим достижением, а также пожелало ему крепкого здоровья и новых побед.
Напомним, Овечкин забил свой 895-й гол 6 апреля в матче против команды «Нью-Йорк Айлендерс». Он побил рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. В честь установления нового достижения Овечкину устроили пивной душ в раздевалке «Вашингтон Кэпиталз».
Также сообщалось, что после рекордной шайбы 39-летний российский хоккеист выразил благодарность своей семье и всем россиянам.