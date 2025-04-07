Посольство РФ в США: за Овечкина болели буквально все американцы

«Отрадно, что в последние недели буквально вся Америка болела за покорение казавшегося вечным прежнего рекорда. Об этом много писали в СМИ, шли постоянные репортажи в телеэфире, а сама НХЛ поместила в социальных сетях вместо логотипа фото Александра Овечкина. Матчи с его участием проходили при переполненных трибунах, где присутствовали также американские официальные лица. Таким и должен быть спорт — вне границ и политики», — подчеркнули российские дипломаты.