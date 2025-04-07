Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство РФ в США: за Овечкина болели буквально все американцы

Российские дипломаты также назвали рекорд хоккеиста историческим событием.

Буквально все жители США, включая представителей американских властей, болели за российского хоккеиста Александра Овечкина, побившего рекорд по числу забитых голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), говорится в комментарии в Telegram-канале посольства РФ в Вашингтоне.

Сейчас на счету нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталз» 895 заброшенных шайб.

«Отрадно, что в последние недели буквально вся Америка болела за покорение казавшегося вечным прежнего рекорда. Об этом много писали в СМИ, шли постоянные репортажи в телеэфире, а сама НХЛ поместила в социальных сетях вместо логотипа фото Александра Овечкина. Матчи с его участием проходили при переполненных трибунах, где присутствовали также американские официальные лица. Таким и должен быть спорт — вне границ и политики», — подчеркнули российские дипломаты.

В дипмиссии напомнили, что ранее «объединяющий потенциал хоккея» обсуждали в рамках телефонных переговоров президент РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп, которые поддержали идею провести серию матчей между звездами НХЛ и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В посольстве считают, что указанная инициатива найдет отклик у миллионов любителей хоккея в обеих странах.

Российские дипломаты также назвали рекорд Овечкина историческим событием. Посольство поздравило хоккеиста с этим достижением, а также пожелало ему крепкого здоровья и новых побед.

Напомним, Овечкин забил свой 895-й гол 6 апреля в матче против команды «Нью-Йорк Айлендерс». Он побил рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. В честь установления нового достижения Овечкину устроили пивной душ в раздевалке «Вашингтон Кэпиталз».

Также сообщалось, что после рекордной шайбы 39-летний российский хоккеист выразил благодарность своей семье и всем россиянам.