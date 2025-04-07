Фальсификацию котлет из супермаркета «низких цен» в Хабаровске подтвердили

Приморским филиалом подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции» в результате проведенных исследований установлены признаки фальсификации в мясном полуфабрикате — говяжьих котлетах производителя из Омской области, сообщает ИА AmurMedia.
Пробы продукции были отобраны государственным инспектором Приморского межрегионального управления Россельхознадзора в одном из магазинов «низких цен» в городе Хабаровске.
В результате лабораторных испытаний, проведенных специалистами Приморского филиала ФГБУ «НЦБРП», в котлетах установлено несоответствие сырьевого состава — выявлена ДНК сои, не заявленное производителем в составе котлет.
Партия признана несоответствующей требованиям технических регламентов «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности мяса и мясной продукции», «Пищевая продукция в части ее маркировки».
После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в автоматизированную систему (АС) в области ветеринарии «Веста» и доведена до Приморского межрегионального управления Россельхознадзора для принятия мер в пределах компетенции.
Как сообщили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, в соответствии с законодательством фальсифицированная пищевая продукция признается некачественной, запрещена к обращению, подлежит изъятию, утилизации или уничтожению. Для принятия мер по изъятию продукции из оборота сведения также будут доведены до регионального управления Роспотребнадзора.