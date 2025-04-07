Фальсификацию котлет из супермаркета «низких цен» в Хабаровске подтвердили

Как сообщили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, в соответствии с законодательством фальсифицированная пищевая продукция признается некачественной, запрещена к обращению, подлежит изъятию, утилизации или уничтожению. Для принятия мер по изъятию продукции из оборота сведения также будут доведены до регионального управления Роспотребнадзора.