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В пригороде Владивостока перекроют дорогу из-за аварии на коллекторе

Водителям советуют заранее планировать маршрут.

Источник: PrimaMedia.ru

В пригороде Владивостока 8 апреля временно перекроют улицу Успенского из-за аварийных работ на канализационном коллекторе, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный ТГ-канал (18+) Примводоканала.

Как рассказали в «Горканализации», движение транспорта будет полностью закрыто у дома № 77 с 09:00 до 20:00. В это время специалисты проведут земляные работы по срочному ремонту повреждённого участка коллектора.

Автомобилистов просят учитывать это ограничение при планировании маршрутов и заранее выбирать пути объезда.