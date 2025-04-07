В пригороде Владивостока перекроют дорогу из-за аварии на коллекторе

В пригороде Владивостока 8 апреля временно перекроют улицу Успенского из-за аварийных работ на канализационном коллекторе, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный ТГ-канал (18+) Примводоканала.
Как рассказали в «Горканализации», движение транспорта будет полностью закрыто у дома № 77 с 09:00 до 20:00. В это время специалисты проведут земляные работы по срочному ремонту повреждённого участка коллектора.
Автомобилистов просят учитывать это ограничение при планировании маршрутов и заранее выбирать пути объезда.