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«СКА-Хабаровску» в домашнем матче не удалось дожать «Балтику»

Лидер сезона 2024/25 годов увозит с Дальнего Востока три очка.

Источник: ФК "СКА-Хабаровск"

В Хабаровске 6 апреля состоялся один из самых ожидаемых матчей 27 тура Первой российской футбольной лиги. В гости к нагоняющему группу лидеров «СКА-Хабаровску» приехала «Балтика», занимающая сейчас в таблице первое место, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— На матч с лидером пришли почти 4,5 тысячи зрителей и все 90 с лишним минут гнали своих любимцев вперёд, за что отдельное спасибо, — отметили в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск».

В случае успеха дальневосточники могли улучшить шансы на попадание в зону стыковых игр, клуб из самого западного региона России в идеальном раскладе повышал вероятность выхода в РПЛ с первого места. Это обстоятельство и определило характер поединка: гости уже со старта повели себя некорректно, буквально на грани наказания «горчичником».

Тем не менее именно хозяева открыли счёт: попытка защитника «Балтики» Андраде сделать у своих ворот красивый финт обернулась фиаско. Оставшийся без присмотра мяч Георгий Гонгадзе аккуратно перекинул через бросившегося на перехват Бориско, 1:0 на 26 минуте. Гости сравняли счёт на табло в концовке первого тайма, разрезав оборону красно-синих идеальной атакой, навесом в штрафную и финишем от Брайана Хиля, 1:1.

На старте второго тайма гости заработали пенальти, и множество раз спасавший клуб Ислам Имамов этот одиннадцатиметровый парировать не смог, 1:2. «СКА-Хабаровск» бросился вперёд, шансы сравнять счёт имели Симонян, Гаглоев и вернувшийся на поле после травмы Кутовой — но забить с игры у армейцев не вышло, а игру рукой защитника «Балтики» в своей штрафной арбитр проигнорировал.

— У меня нет никаких претензий к команде соперника, хорошая, добротная команда, — сказал после игры главный тренер ФК «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский. — Мы показали сегодня достойный футбол и, возможно, в чём-то их превосходили, но вот так вот команды выходят в РПЛ. Скажем так, включаются все ресурсы. Спасибо болельщикам, было очень приятно видеть такое количество людей на трибунах.

В других матчах 27 тура Первой лиги сезона 2024/25 зафиксированы следующие результаты:

«Урал» — «КАМАЗ» (2:1), «Алания» — «Шинник» (1:2), «Тюмень» — «Уфа» (1:1), «Нефтехимик» — «Чайка» 2:1, «Енисей» — «Черноморец» (0−3), «Арсенал» — «Сокол» (1:0), «Торпедо» — «Ротор» (0:1), «Родина» — «Сочи» (3:1).