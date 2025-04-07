«СКА-Хабаровску» в домашнем матче не удалось дожать «Балтику»

— У меня нет никаких претензий к команде соперника, хорошая, добротная команда, — сказал после игры главный тренер ФК «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский. — Мы показали сегодня достойный футбол и, возможно, в чём-то их превосходили, но вот так вот команды выходят в РПЛ. Скажем так, включаются все ресурсы. Спасибо болельщикам, было очень приятно видеть такое количество людей на трибунах.