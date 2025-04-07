Системы самообслуживания заменят человека: Минтруд рассказал, кому грозит сокращение в следующие пять лет

Работодатели сферы торговли постепенно перестают нуждаться в кадрах. Людей заменяют роботы. Магазины внедряют системы самообслуживания, а потому — большое количество персонала уже не требуется. Так выразился заместитель главы Министерства труда России Дмитрий Платыгин, пишет РИА Новости.
Он считает, что в ближайшие пять лет под сокращение попадут именно работники сферы торговли. Кроме того, снижение числа сотрудников будет наблюдаться в области государственного управления.
По словам Дмитрия Платыгина, к 2029 году тружеников сферы торговли станет на 233 тысячи человек меньше. В государственном управлении под сокращение попадут порядка 66 тысяч работников.
Сейчас самыми востребованными профессиями считаются врачи, инженеры и аналитики. Кроме того, среди необходимого стране персонала числятся менеджеры и педагоги.