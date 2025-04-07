Более 8 тысяч вакансий предложат свердловчанам на всероссийской ярмарке

Директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов рассказал, что на ярмарке можно будет найти работу и изучить вакансии с обучением от центра занятости, в т. ч. по заявке организаций, пройти профориентационное тестирование или обратиться за решением жизненных ситуаций.