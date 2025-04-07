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Более 8 тысяч вакансий предложат свердловчанам на всероссийской ярмарке

Более 8000 вакансий предложат гостям Всероссийской ярмарки трудоустройства в Свердловской области. Региональный этап ярмарки пройдет 18 апреля на 45 площадках области, сообщил свердловский Департамент информационной политики.

Директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов рассказал, что на ярмарке можно будет найти работу и изучить вакансии с обучением от центра занятости, в т. ч. по заявке организаций, пройти профориентационное тестирование или обратиться за решением жизненных ситуаций.

Всероссийская ярмарка трудоустройства считается эффективным инструментом для найма сотрудников. Соискателям ярмарка дает возможность узнать о предложениях нескольких работодателей, сравнить предложенные условия. Ярмарка проходит каждый год в два этапа: на региональном и федеральном уровне, одновременно во всех субъектах федерации.

В Екатеринбурге ярмарка начнется с «Фестиваля профессий» (11 — 17 апреля) в Екатеринбургском центре занятости. Сотрудники центра организуют для студентов серию профориентационных игр, мастер-классы по написанию резюме и подготовке к собеседованию.

Мероприятия по трудоустройству граждан — важная часть нацпроекта «Кадры», который направлен на развитие профессиональных компетенций и повышение занятости населения. Внедрение цифровых сервисов, таких как платформа «Работа в России», облегчает поиск работы, способствует формированию эффективной системы подготовки и трудоустройства кадров.

Как сообщалось ранее, 18 февраля в Екатеринбурге прошла ярмарка вакансий для участников СВО и членов их семей. Мероприятие провели на площадке Штаба общественной поддержки «ЕР» по инициативе Екатеринбургского центра занятости и фонда «Защитники Отечества».