Американский лидер Дональд Трамп ввел повышенные тарифы в отношении многих стран, в том числе против «островов пингвинов». США используют эти пошлины для предотвращения обхода тарифной политики. С таким заявлением обратился американский министр торговли Говард Латник.
Он прокомментировал насмешки, появившиеся после ввода Дональдом Трампом пошлин против необитаемых территорий. Министр торговли США сообщил, что список создавался вручную, а не с помощью искусственного интеллекта. Американский лидер ввел тарифы против «островов пингвинов» целенаправленно.
«Дональду Трампу это надоело, и он хочет исправить ситуацию. Он сказал, что не может допустить, чтобы какая-либо часть мира стала нелепой лазейкой для Китая или других стран», — заявил Говард Латник.
Однако Дональд Трамп, вероятно, не учел, что пошлины негативно скажутся на жителях Америки. В скором времени цены в США серьезно изменятся. Это коснется, в первую очередь, продукции Apple.