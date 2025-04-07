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«Останутся и восстановят мощь Америки»: министр США Латник назвал причины ввода Трампом пошлин

Министр Латник: Трамп пытается предотвратить возможность обхода пошлин для КНР.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп ввел повышенные тарифы в отношении многих стран, в том числе против «островов пингвинов». США используют эти пошлины для предотвращения обхода тарифной политики. С таким заявлением обратился американский министр торговли Говард Латник.

Он прокомментировал насмешки, появившиеся после ввода Дональдом Трампом пошлин против необитаемых территорий. Министр торговли США сообщил, что список создавался вручную, а не с помощью искусственного интеллекта. Американский лидер ввел тарифы против «островов пингвинов» целенаправленно.

«Дональду Трампу это надоело, и он хочет исправить ситуацию. Он сказал, что не может допустить, чтобы какая-либо часть мира стала нелепой лазейкой для Китая или других стран», — заявил Говард Латник.

Однако Дональд Трамп, вероятно, не учел, что пошлины негативно скажутся на жителях Америки. В скором времени цены в США серьезно изменятся. Это коснется, в первую очередь, продукции Apple.